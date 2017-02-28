假冒國安局副局長 男詐得18萬
2017-02-28 19:59
〔記者陳慰慈／新北報導〕裴姓男子謊稱是總統府國安會專門委員韓姓將軍、前國安局副局長，102年10月起，以欠打牌資金、須補足所挪用公款缺口為由，向陳姓男子借錢，因兩人相約在咖啡店碰面時，裴男偶爾會穿軍服到該店，並出示總統府公文，內容是負責馬英九安危的總指揮官，致使陳男信以為真，陸續借了18萬元給裴男。
事後友人提醒陳男，借款應留存借據，陳男才要求裴男簽立本票，裴男於是以韓姓將軍名義簽署本票，並於該本票背面書寫不實地址、國民身分證字號及行動電話門號，交付給陳男，但之後陳男聯絡不上裴男，才驚知受騙。
法院審理時，裴男辯稱因陳男討債時曾說：「黑白兩道我都很熟」，他怕陳男找到他家裡去，不敢寫真實的姓名、地址、身分證字號，才冒用韓姓將軍的名義開立本票。
新北地院日前依犯詐欺取財罪，判處裴男有期徒刑4月，得易科罰金12萬元；偽造有價證券罪判刑2年，可上訴。
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