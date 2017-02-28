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高二生校園簽賭欠5萬 慘遭同學尖刀刺肛門

2017-02-28  19:50

〔即時新聞／綜合報導〕北市某私立高中1名高二學生，日前受同學引誘參與網路簽賭，積欠了5萬多元賭債，遭討債集團毆打、持尖刀刺入肛門造成重傷，至今不敢返回學校，警方已鎖定同校陳姓、李姓學生等10多名青少年深入追查。

據《蘋果》報導，這名17歲的高二生去年受校內李姓、陳姓同學引誘，參與網路棒球簽賭，2個月內欠下了5萬多元的賭債，無力償還。二月初他被陳姓同學約出來，遭到10多名黑衣人襲擊，抵抗過程中遭彈簧刀刺入肛門、傷及大腸，黑衣人見狀一哄而散，受害者則住院3周後才痊癒，至今不敢返回學校。

警方深入追查後發現，陳姓、李姓加害者等10多人與被害人是同學，在案發前後已中輟，他們透過臉書炫耀鈔票照片，引誘青少年加入簽賭，欠債後再以暴力討債。

不過，由於被害高二學生平時在校內作風高調，時常和女友在網路上曬恩愛，警方也不排除是青少年爭風吃醋，刻意以刺肛門的羞辱手法行兇。目前警方已鎖定10多名涉案青少年，預計於短時間內收網將這批惡少逮捕到案。

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  • 北市某私立高中1名高二學生，日前受同學引誘參與網路簽賭，積欠了5萬多元賭債，遭討債集團毆打、持尖刀刺入肛門造成重傷。圖為網路簽賭示意圖。（資料照，記者簡榮豐攝）

    北市某私立高中1名高二學生，日前受同學引誘參與網路簽賭，積欠了5萬多元賭債，遭討債集團毆打、持尖刀刺入肛門造成重傷。圖為網路簽賭示意圖。（資料照，記者簡榮豐攝）

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