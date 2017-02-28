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除刺青感染上網罵「庸醫」 醫生怒告不起訴

2017-02-28  19:29

〔記者陳慰慈／台北報導〕廖姓女子去年到台北市某醫美診所進行雷射清除刺青手術，不料術後卻出現傷口感染、胃部發炎等症狀，廖女氣得在個人臉書PO文指，遇到「庸醫」，並將診所名稱與醫師全名寫出，引發幫廖女做手術的徐姓醫師不滿，提告廖女涉加重誹謗、公然侮辱等罪，但台北地檢署調查認為，廖女以自身經歷寫出「庸醫」評論，並非空穴來風的無端謾罵，認定罪嫌不足不起訴。

處分書指出，廖女在臉書PO文稱，因為遇到某診所的「庸醫」徐醫師，原本非常簡單的雷射除刺青手術，搞到要另外接受清創手術，，甚至一度還得住院植皮，另指控醫師把抗生素當糖果給她吃，害她胃發炎、吐血、照胃鏡，呼籲大家慎選醫師。

不少徐姓醫師的客人看到廖女貼文後，取消預約手術，徐男認為，他是顏面整型外科專科醫生，且同時是耳鼻喉科醫師，並擁有3張證照，「庸醫」一詞對他而言是侮辱，憤而提告。

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  • 女子因去除刺青術後引發感染，氣得上網貼文怒罵庸醫，被醫生提告後，北檢認定罪嫌不足不起訴。（記者黃欣柏攝）

    女子因去除刺青術後引發感染，氣得上網貼文怒罵庸醫，被醫生提告後，北檢認定罪嫌不足不起訴。（記者黃欣柏攝）

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