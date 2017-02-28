涉侵占罪不出庭被通緝 男搭船海釣被活逮

2017-02-28 19:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕嘉義籍男子陳正欣因為涉及侵占案件卻未出庭應訊，被士林地檢署發布通緝。今日中午陳男想搭船外出海釣，岸巡人員查核身分時，發現他已經被通緝，將他帶回調查，訊後移請基隆市刑大偵二隊協助送至士林地檢署歸案。

碧砂漁港安檢所所長詹淵仁，中午執行娛樂漁業漁船乘客身分證件查驗勤務時，發現其中一名陳姓乘客遭到地檢署通緝，詢問他是否為通緝犯，男子則佯裝不知情。

岸巡人員立刻通報二總隊司法組協助調查，確認39歲陳男因犯下侵犯罪遭士林地檢署通緝在案。陳男則向岸巡人員表示，確實有涉犯侵占案件，但未收到通緝通知書，不知道已被通緝。