涉侵占罪不出庭被通緝 男搭船海釣被活逮
2017-02-28 19:04
〔記者吳昇儒／基隆報導〕嘉義籍男子陳正欣因為涉及侵占案件卻未出庭應訊，被士林地檢署發布通緝。今日中午陳男想搭船外出海釣，岸巡人員查核身分時，發現他已經被通緝，將他帶回調查，訊後移請基隆市刑大偵二隊協助送至士林地檢署歸案。
碧砂漁港安檢所所長詹淵仁，中午執行娛樂漁業漁船乘客身分證件查驗勤務時，發現其中一名陳姓乘客遭到地檢署通緝，詢問他是否為通緝犯，男子則佯裝不知情。
岸巡人員立刻通報二總隊司法組協助調查，確認39歲陳男因犯下侵犯罪遭士林地檢署通緝在案。陳男則向岸巡人員表示，確實有涉犯侵占案件，但未收到通緝通知書，不知道已被通緝。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 高雄市大樹區 明起至19日分段停水
- 一看就知一家人... 5男童出帳篷全慘摔「仆街」
- 遭殺人蜂螫400次奇蹟生還 男童：我是超級賽亞人
- 避免對立 中正紀念堂每年228閉館
- 抄連勝文政見？》停車位共享 柯P：政策與時俱進
- 94年來頭一遭 來義二峰圳停水了
- 氣溫再回升 北部涼爽南部溫暖
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 支持台灣自治 美前駐聯大使：川普應重談一中
- 台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
- 張翰熱戀古力娜扎2年 一句話閃翻全場
- 伊能靜自曝是228受害者：本來可以含著金湯匙...
- 牟淑鳳、洪夢霞 撞進安麗盃
- 徹查幕僚手機揪內鬼 白宮下令保密又破功
- 小辭典》5G 萬物皆聯網就靠它
- 家屬懇求總統：228責任歸屬報告列官方文件
- 星國國防部系統遭駭 調查指攻擊者非一般駭客
- 台日對抗賽Live》陳俊秀再賺2分打點 中職7：2領先
- 被告狀不爽？傳陳明文向小英面辭選對會召集人
- 森竣新戲「受轉攻」 激烈床戲真揉真親
- 「寶寶」心裡苦但寶寶不說！ 旅美貓熊返中國 網友：圓仔不用回去？
- 228資料該公開 柯P:不須太多情緒
- 從生命的意義看228 周偉航：人怎可這麼自私？
- 曬完美背屁股蛋 茵茵緊身裙裝裹D-BODY
- 登山車故障害走軌道？ 泰雅渡假村：是走安全通道
- 228死亡人數成謎！黃世宜：活著的人更痛苦....
- 全台首座 土地公文化館開館
- NBA》簡寧斯下一站何去何從？活塞教頭：黃蜂
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 僑委會擬定計畫 助僑界紀念二二八
- 醫師送愛心！包場與低收戶童大啖火鍋
- 焦點評論》裁併又復編 決策反覆傷士氣
- 日本福島外海規模5.6地震 無海嘯危險
- 委外流標 澎湖路外、路邊停車收費喊卡
- 15球解決紅襪3人 胡智為拿中繼點
- 蔡文騫／台23
- 〈台灣人在世界角落〉媽媽開心 他也就開心
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉侵占罪不出庭被通緝 男搭船海釣被活逮
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分