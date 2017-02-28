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疑飲酒後開車停派出所旁 男子拒測被罰9萬元

2017-02-28  17:55

〔記者林宜樟／嘉義報導〕25歲黃姓男子今天早上將車停在嘉義縣水上分局柳林派出所旁，睡了1個多小時，警員發現後前往關心，一開門就聞到整車酒味；警方要求黃男進行酒測，但他拒絕，被警方依道路交通管理處罰條例裁罰9萬元並扣車。

警方調查，黃姓男子今天早上6點多開車經過柳林派出所，原本在停紅綠燈，後來又倒回派出所旁停車；警員發現該輛車停放1個多小時，前往察看，發現黃某在車內睡覺。

警方敲窗多次，黃某終於醒來打開車門，不料車門一開，警員隨即聞到酒味，要求黃某進行酒測；黃某說自己沒有酒駕，但監視器影像顯示該車開來停放一個多小時，並未有人進出，黃某也沒下車；但黃某並未同意酒測，因此警方依法開出9萬元罰單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 黃姓男子開車停在柳林派出所旁。（記者林宜樟翻攝）

    黃姓男子開車停在柳林派出所旁。（記者林宜樟翻攝）

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