又傳蔣介石銅像遭攻擊 這次在戒治所正對面

2017-02-28 17:36

〔記者陳薏云／新北報導〕228事件70週年，拆除蔣介石銅像行動四起，繼今凌晨新莊輔仁大學多名學生持砂輪機破壞蔣介石銅像，毀損拐杖及左腿後，現又傳出位於新店戒治所正對面的蔣介石銅像遭潑紅漆，警方目前已掌握犯案車輛，通知車主到案說明中。

警方調查，由於蔣介石銅像位於新店戒治所外的莒光路旁，因此開放民眾經過駐足，今凌晨12點多，有輛車開進去後，對著蔣介石銅像潑灑紅色油漆，隨後開車逃逸。

新店戒治所告知警方，不願意追究、提告，但警方仍主動調閱監視器，鎖定嫌疑車輛偵辦中。