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送洋芋片給朋友 底下竟藏滿毒咖啡

2017-02-28  17:32

〔記者余衡／新北報導〕19歲曾姓男子今天凌晨0點多在新北市樹林區一間旅館外準備進行毒品交易，但被警方先一步識破逮捕，曾男一見員警故作鎮定指著手提袋內的洋芋片，還謊稱只是送零食給朋友，不料警方一拿起洋芋片底下竟是滿滿51包毒咖啡，重量高達568公克，當場將他帶回偵辦。

警方調查，從事服務業的曾男透過通訊軟體，與人相約在旅館前買賣毒咖啡交易，不料買家還沒出現他就先被逮捕，雖然曾男警訊時供稱只是幫忙跑腿，不知道裡面竟然是毒咖啡，訊後仍被依毒品罪移送法辦，並追查毒品上游來源。

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  • 塑膠袋內滿是毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

    塑膠袋內滿是毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

  • 警方共起出51包毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

    警方共起出51包毒咖啡包。（記者余衡翻攝）

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