正妹機車失竊2個月 實習警員眼尖幫找回
2017-02-28 17:32
〔記者鄭景議／台北報導〕松山分局中崙派出所警員温振鴻及實習警員嘎造‧以蹦，日前執行取締交通違規勤務時，眼尖發現失竊的機車，且這輛機車已經遭竊2個月以上，失主是一名32歲，面容清秀的陳姓女子，本來已經半放棄這台被竊機車，聽聞被找回十分興奮，得知是實習生找到的，也十分訝異。
當時温振鴻與嘎造‧以蹦接獲通報，於轄區內慶城街有違停案件，因當時轄區市民大道車多，故温員與嘎造由微風旁小巷子-復興南路一段47巷進入巷內，繞向復興南路一段；到了復興南路一段微風廣場前，嘎造突向温員說，「學長，後面那台XXO-408好像是贓車」。
温員當下便向嘎造說明，「別急，先看電腦內顯示相關的車籍資料比對特徵是否相符」；嘎造鍵入車籍連線資料後發現，失竊車輛顏色與該車輛相符合。經查車身顏色及車牌確如小電腦所顯示的內容，再比對車身上側邊所烙碼的引擎號碼也符合，確定是去年12月初由中崙所受理的失竊機車，車上已滿布灰塵，似許久未再使用。
因為是第一次查緝到失竊車輛，嘎造感到非常興奮，隨即問指導的温員相關處理程序，温員也講解通知車主及採證工作等相關程序，現場並請值班查詢車主電話後與車主取得聯繫；陳女當時正在上班，表示希望下班後再去領取，於是就在下班後至警所領取所失竊車輛，警方也依規定製作筆錄發還，並通知鑑識人員對失竊車輛做採證工作，陳女除了感謝員警願意等其下班外，也很驚訝是還在實習的學生幫忙找到車輛；除感謝再三外，也與嘎造合照留念。
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