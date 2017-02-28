貪圖120元代領費 男子持假銀聯卡盜領被判10個月

2017-02-28 17:15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子白凱名前年透過報紙分類廣告，聯繫自稱詹先生的男子，詹男請他持偽製的銀聯卡盜領現金，每一筆可抽取120元的代領費。白男持10張偽造的卡片到基隆愛三路郵局提款機前操作取款。郵局人員，發現白男持偽卡取款，立刻報警處理。基隆地方法院依共同犯行使偽造金融卡罪，判白男有期徒刑10月，併罰9萬元。

檢警調查，缺錢的白男透過報紙徵人廣告，結識自稱是詹先生的成年男子，前年8月，詹男拿10張有磁條、晶片的空白銀聯卡及聯絡用的手機交給白男，並協議以每筆120元的代價，要他依照指示到附近的ATM（自動櫃員機）取款。

白男明知卡片有問題，但為了賺取代領費，仍到基隆愛三路郵局ATM取款，連續提領了5次，合計24萬7千元。眼尖的郵局行員發現，白男頻頻講電話並操作ATM，擔心他遇到詐騙集團，上前關心時卻意外看到取款的卡片沒有印製任何銀行的名稱，也沒有帳戶號碼，認為他是持偽卡盜領現金，通報警方案件才因此曝光。

檢警詢問時，白男均否認犯行，只說是受人之託，不知道是幹非法的事，推卸責任，直到被移送到院方審理，才承認犯行。

法官認為，白男雖然年紀較輕，且無前科，但是自100年8月起就開始就業，有一定的社會經驗，卻為了些許的佣金，使用偽卡詐取ATM的財物，且犯後態度不佳，故判他有期徒刑10月，併罰9萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。