貪圖120元代領費 男子持假銀聯卡盜領被判10個月
2017-02-28 17:15
〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子白凱名前年透過報紙分類廣告，聯繫自稱詹先生的男子，詹男請他持偽製的銀聯卡盜領現金，每一筆可抽取120元的代領費。白男持10張偽造的卡片到基隆愛三路郵局提款機前操作取款。郵局人員，發現白男持偽卡取款，立刻報警處理。基隆地方法院依共同犯行使偽造金融卡罪，判白男有期徒刑10月，併罰9萬元。
檢警調查，缺錢的白男透過報紙徵人廣告，結識自稱是詹先生的成年男子，前年8月，詹男拿10張有磁條、晶片的空白銀聯卡及聯絡用的手機交給白男，並協議以每筆120元的代價，要他依照指示到附近的ATM（自動櫃員機）取款。
白男明知卡片有問題，但為了賺取代領費，仍到基隆愛三路郵局ATM取款，連續提領了5次，合計24萬7千元。眼尖的郵局行員發現，白男頻頻講電話並操作ATM，擔心他遇到詐騙集團，上前關心時卻意外看到取款的卡片沒有印製任何銀行的名稱，也沒有帳戶號碼，認為他是持偽卡盜領現金，通報警方案件才因此曝光。
檢警詢問時，白男均否認犯行，只說是受人之託，不知道是幹非法的事，推卸責任，直到被移送到院方審理，才承認犯行。
法官認為，白男雖然年紀較輕，且無前科，但是自100年8月起就開始就業，有一定的社會經驗，卻為了些許的佣金，使用偽卡詐取ATM的財物，且犯後態度不佳，故判他有期徒刑10月，併罰9萬元，罰金如易服勞役，以1千元折算1日。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 乞丐趕廟公？統促黨稱「不認自己是中國人就離開台灣」
- 自由廣場》人民頭家談中正紀念堂轉型
- 中客團巴士在加州出車禍 釀1死26傷
- 分手不是因王心凌媽反對？ 雙方友人一致說是...
- 章子怡舊愛娶洋妞 慘被岳母嫌「沒有其他男人嗎？」
- 輔大傳群眾拆蔣介石銅像 現場直播警民衝突
- 他也是護妻魔人！休傑克曼曾為老婆怒嗆記者
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 超離奇！ 貝果讓英國火車乘客大亂鬥
- 陳儀228事件後全台廣播 宣稱戒嚴是要保護民眾
- 《奧斯卡最佳外語片》 禁穆令助攻 「新居風暴」打臉川普奪獎
- 最常違規… 以為虧損未申報
- 〈常備食材〉愛的高湯 美味傳承
- 影帝來台諜對諜 基隆街頭赫見毛澤東肖像
- 機捷自由試乘爆人潮 A1站上車要等3小時
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 危險路口設號誌 議員建議參考大數據
- 漁船苦命鴛鴦返東港 300漁民港口接風並陳情
- 落蒂 詩二首
- 228死亡人數成謎！黃世宜：活著的人更痛苦....
- （台中）機場航空燃油疑溢漏 中油挨罰
- 《易經》基礎日夜班招生
- 去蔣化未得共識？ 吳敦義:，蔡政府漸失民心
- 魔幻拉美》中國苦力在拉丁美洲留下的雪泥鴻爪（中）
- 紓解車流 竹科龍潭聯外道拓寬招標
- 倫敦地鐵這7條路線 被爆座椅從沒清洗過
- 什麼是好市多必買？網友最想吃「它」
- 正義國宅都更 建商話辛酸：背殺人罪名、填130億錢坑
- （台中）「228迷走」 裝置藝術邀你來探索
- 2/28重要財經新聞一覽
- 小飛機墜毀加州民宅區 至少4死2傷、數人失聯
- 悼受難校友 日中央大學組團訪台
- 中職》羅錦龍3局飆5K 統一獅擊敗起亞虎開胡
- 「黑寡婦」思嘉紅毯受訪暴怒：這什麼荒謬問題？
- 鹿港夜間龍舟賽 擴大拉長一個月
- 世大運「撞颱風季」 棒球賽剉咧等
- 香港艷星遭「小人」作怪 家中搞鬼愛發脾氣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：貪圖120元代領費 男子持假銀聯卡盜領被判10個月
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分