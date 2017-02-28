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普悠瑪撞上闖軌道民眾 高雄到左營段目前單線通車

2017-02-28  16:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵136班次、從高雄到七堵的普悠瑪列車，今下午3點35分許行經台鐵左營段時，突然撞上一位不明原因、闖越平交道的女子，女子當場死亡，高雄到新左營段雙向一度暫停行駛，4時20分許先恢復單線通車，事故現場仍由鐵路警察處理中。

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  • 一輛從潮州開往南港的308次普悠瑪自強號，於高雄=新左營間撞擊到跨越平交道的路人，民眾當場死亡。（鐵警提供）

    一輛從潮州開往南港的308次普悠瑪自強號，於高雄=新左營間撞擊到跨越平交道的路人，民眾當場死亡。（鐵警提供）

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