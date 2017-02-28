店員以為遇到大戶 他這樣幹走整本刮刮樂！

2017-02-28 16:31

〔記者陳薏云／新北報導〕裝闊偷刮刮樂！新北市一名男子昨下午3時許前往新北市新店區建國路上的彩券行，一進店內就向店員表示「我要買21000元的刮刮樂」，邵姓女店員不疑有他，拿出各種刮刮樂給男子挑選，卻因此被男子摸走一整本刮刮樂，警方目前積極調閱監視器調查中。

遭竊的店家將店內監視器PO上「爆料公社」，並表示「可惡的小偷還騙說要買21000元的刮刮樂，結果一毛錢也沒拿出來」，監視器畫面中，男子若無其事跟店員攀談，店員拿出大量刮刮樂放在桌上給男子挑選，後來店內客人變多，店員無法顧及男子，此時男子伸出第三隻手，將一本已拆封的「300元金麻將」19張放進口袋，隨後裝做有急事離開店內，成功得手價值5700元的刮刮樂。

新店警方表示，店家打算對男子提告，警方正調閱相關監視器積極偵辦。

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