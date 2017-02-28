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客運車與自行車擦撞 外籍女子左手壓輪下

2017-02-28  16:27

〔記者歐素美／台中報導〕東勢區東蘭路下午發生一起客運車與自行車擦撞事故，騎自行車的印尼籍女性左手掌被壓在車輪下，造成左手掌裂傷，東勢消防隊獲報趕往現場搶救，幸附近居民開來兩輛堆高車協助抬起車輪，才順利救出該名受傷女性，目前送往醫院治療。

東勢消防隊表示，潘姓司機駕駛208路線豐原客運公車，今天下午2點多行經東勢區東蘭路時，與騎自行車的外籍女性安妮（29歲，印尼人）發生擦撞，安妮左手臂遭公車右後輪壓住受困，現場熱心民眾趕緊開來堆高機協助，將公車撐起，幫助安妮脫困。

消防人員初步研判，女傷患左手疑似骨折，經以夾板固定後，送往豐原醫院治療；但院方表示，安妮左手前臂手肘撕裂傷，無骨折，經縫合後，家屬表示，將轉至梧棲童綜合醫院就近照顧。至於車禍原因，警方表示，有待進一步調查鑑定。

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  • 印尼籍女性騎自行車與客運車擦撞，手掌被壓在公車的右後輪下方。（記者歐素美翻攝）

    印尼籍女性騎自行車與客運車擦撞，手掌被壓在公車的右後輪下方。（記者歐素美翻攝）

  • 附近熱心民眾趕緊開來堆高協助，抬起車體，幫助安妮脫困。（記者歐素美翻攝）

    附近熱心民眾趕緊開來堆高協助，抬起車體，幫助安妮脫困。（記者歐素美翻攝）

  • 肇事的豐原客運公車。（記者歐素美翻攝）

    肇事的豐原客運公車。（記者歐素美翻攝）

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