一日兩起！路人擅闖平交道遭普悠瑪撞死

一輛從潮州開往南港的308次普悠瑪自強號，於高雄=新左營間撞擊到跨越平交道的路人，民眾當場死亡。（圖擷自「fun臺鐵」臉書）

2017-02-28 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕今早才台鐵台東路段才發生一起路人跨越鐵道遭撞斃事件，沒想到在今天下午3點半又發生另一起死傷事故，一輛從潮州開往南港的普悠瑪自強號，於於高雄=新左營間（401公里+200公尺處）撞到一名路人，路人當場死亡。

根據台鐵通報，今天下午3時36分，一輛從潮州開往南港的308次普悠瑪自強號，於高雄=新左營間（401公里+200公尺處）撞擊到跨越平交道的路人，當場死亡，台鐵已通知路警及119到場處理，目前東線雙線不通，有網友表示現在許多列車都無復車時刻表，詳細的事故原因以及誤點狀況還有待進一步的報告。

今早上午10時33分，在台東關山至海端的1處平交道也發生一起死亡事故，1位高中生出門買雞蛋，在跨越鐵軌時遭到自強號當場撞斃。

台鐵表示，16點09分將屍體移開路線後，東線目前恢復單線行車。

（16：25更新）