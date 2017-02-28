為了湮滅海洛因證據 毒蟲連塑膠吸管都吞

2017-02-28 15:25

〔記者洪定宏／高雄報導〕有毒品及強盜前科的謝姓男子，到藥局買注射針筒被警方盯上，他接受盤查過程，竟企圖吞下藏在一小截吸管的海洛因，因謝男體格壯碩，4名員警費盡心力才制止，訝異他為了規避查緝，連塑膠吸管都願意吞下肚。

高雄警方今天發布訊息指出，謝男是列管的毒品治安顧慮人口，員警於本月26日發現他在藥局買注射針筒，上前盤查遭拒，除推託不舒服，還與員警拉扯，直到支援警力到場，他才坐在地面假意配合。

因謝男拒絕員警搜他的左褲袋，他自行取出後，還緊握在手掌內，然後趁隙企圖吞下，員警發現制止，赫見是藏在一小截吸管內的海洛因。員警不禁訝異，謝男為了規避查緝，連塑膠吸管都願意吞下肚！

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