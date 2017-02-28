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龜山中正公園銅像險被拆 警方加強巡邏防衝突

2017-02-28  15:22

［記者鄭淑婷／桃園報導］228事件70週年，拆除蔣介石銅像行動四起，桃園市龜山區中正公園內蔣介石銅像，往年228期間曾被人持油漆寫上「殺人魔」、「中正個屁」等字樣，一週前有多名人士趁凌晨進入公園，持工具試圖拉倒銅像，行動時警方獲報趕抵制止，防範衝突擴大，警方在228連假期間，派員加強公園巡邏、守望。

龜山區中正公園內的蔣介石銅像，前年及去年都曾被人持油漆破壞，部分材質因清洗不易，銅像基座及公園門口依稀可見「中正個屁」等字樣，今年228前夕有多名人士試圖拉倒銅像，曾參與反黑箱課綱微調的學生運動成員、嘉南藥理大學學生游騰傑，於行動當天曾於臉書PO文稱「稍早有人前往龜山中正公園試圖要拉倒銅像，但是走漏風聲，隨後警察到場，最後行動失敗」，228連假期間警方為防範衝突，連日來都派員加強巡邏。

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  • 桃園龜山中正公園往年228曾被人噴漆，部分字樣依稀可見，1週前有人試圖拆銅像，防範衝突擴大，警方近日加強巡邏。（記者鄭淑婷攝）

    桃園龜山中正公園往年228曾被人噴漆，部分字樣依稀可見，1週前有人試圖拆銅像，防範衝突擴大，警方近日加強巡邏。（記者鄭淑婷攝）

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