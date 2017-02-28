台人陳屍泰飯店泳池 駐泰代表處協助家屬處理後事

2017-02-28 15:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕一名台灣王姓旅客今天凌晨被發現陳屍在泰國芭達雅飯店泳池，死因為溺斃。外交部表示，我駐泰代表處已派員前往，協助家屬在當地處理後事。

今天凌晨2時許，一名持我國護照的50多歲王姓女性，被發現陳屍在泰國芭達雅一家飯店的游泳池內。外交部說明，駐處在接獲通報後立即派員前往提供協助，目前駐處同仁正全力協助家屬在當地處理後事。外交部也表示，將協助家人在泰國處理後事。

據悉，家屬盼保留隱私妥處後事，不希望被外界打擾。