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毒害一生！ 北體高材生淪街友

2017-02-28  15:08

〔記者徐聖倫／新北報導〕毒害一生！44歲緬甸裔馬姓華僑男子自小學來台定居後，便展現驚人爆發力，一路升到高中都是田徑校隊，甚至體保進「台北體專」（現台北市立大學）就讀，不料未到20歲就染毒，不但書沒讀完，還因為毒癮工作有一搭沒一搭，甚至行竊，馬嫌24日又在新北市中和南勢角某公園涼亭內與朋友一起吸毒被逮，警方將2人依法送辦。

警方經民眾舉報，至中和區景新街某公園查緝，果然發現馬嫌與同為緬甸裔的47歲馬姓友人一起吸食安非他命，2人遭通緝中，以公園涼亭為家，並在此吸毒。警方於現場查獲玻璃球吸食器、安非他命殘渣袋等證物。

偵訊時，2人均互推毒品是對方所持有，還直稱自己是無辜的。警方見2人因毒品淪落街頭，不但前科累累，這兩天冷到發昏，2人也只能窩在涼亭，連個遮風地方都沒有，尤其是本具體育天賦的馬嫌，前途都被毒品給毀了，實在不勝唏噓。訊後，警方依毒品罪嫌將2人移送法辦。

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  • 馬嫌於現場指出他所使用的打火機。（記者徐聖倫翻攝）

    馬嫌於現場指出他所使用的打火機。（記者徐聖倫翻攝）

  • 馬嫌以公園為家淪為街友。（記者徐聖倫翻攝）

    馬嫌以公園為家淪為街友。（記者徐聖倫翻攝）

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