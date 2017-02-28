台女陳屍泰飯店泳池 觀光局：家屬已抵當地處理
2017-02-28 15:01
〔記者甘芝萁／台北報導〕媒體報導台灣一名婦人驚傳陳屍在泰國芭達雅一家飯店的泳池，泰警方正在調查死因案。觀光局表示，經下午2時電詢我駐泰國台北經濟文化辦事處行政組楊組長，東森旅行社所舉辦宜蘭縣琦華會泰國行五日遊，王姓旅客於2月27日上午於芭達雅飯店游泳池內溺水送醫急救，晚上經宣告不治死亡；經旅行社2月28日上午8時聯繫代表處請其協助，代表處立即派人前往協處，目前家屬已抵當地處理死亡旅客善後事宜。
觀光局已連繫東森旅行社，請該公司依旅行業管理規則通報，並提供旅客家屬必要之協助。
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