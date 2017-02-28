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連續4起一氧化碳中毒 中市消防局籲注意通風

2017-02-28  14:50

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市24日起至27日，接連發生4起一氧化碳中毒案件，共造成2死19傷，案件發生原因有3件是熱水器裝設於陽台，但因加蓋窗戶或未裝排氣管，導致一氧化碳無法排出，1件安裝於浴室內。消防局提醒民眾，天氣轉冷除注意保暖外，使用燃氣熱水器務必保持環境通風，不要將門窗緊閉，以避免造成一氧化碳中毒意外。

消防局統計，近年一氧化碳中毒發生原因，有近8成是熱水器安裝於陽台加蓋或室內，裝設錯誤或未裝設排氣管，加上環境通風不良，導致一氧化碳中毒。民眾可自行檢視家中熱水器安裝位置是否安全，或是利用消防局提供之「反碳風水師」服務，只要對家中熱水器有疑慮時撥打119，消防員將前往檢查家中熱水器是否安全。

消防局指出，一氧化碳無色、無味，中毒後的癥狀不易被察覺，且常被誤判為「感冒」或「食物中毒」而延誤就醫，如家中同時有多人出現類似症狀，如疲倦、頭暈、噁心、嘔吐、胸痛及四肢無力等，就應警覺是否為一氧化碳中毒。

台中市府也提供受理居家有一氧化碳中毒潛勢場所補助遷移，或更換燃氣熱水器，每戶最高補助3000元並以1次為限，尚有名額可供申請，有意申請補助之民眾，請儘速撥打119或直接向當地消防分隊詢問。

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  • 台中市接連發生4起一氧化碳中毒案件，有3件是熱水器裝設於陽台，但因加蓋窗戶或未裝排氣管導致一氧化碳無法排出。（記者何宗翰翻攝）

    台中市接連發生4起一氧化碳中毒案件，有3件是熱水器裝設於陽台，但因加蓋窗戶或未裝排氣管導致一氧化碳無法排出。（記者何宗翰翻攝）

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