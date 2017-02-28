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員警面前闖紅燈 下一秒讓網友笑翻了

2017-02-28  14:52

〔即時新聞／綜合報導〕夜深了就以為沒警察，可以恣意違規嗎？有網友行車紀錄器錄下一段爆笑影片，兩個機車騎士當時發現路口紅燈，見左右並無來車，便加速通過馬路，不料後方恰巧有巡邏員警跟隨在後，順勢鳴警笛要2人下車「領紅單」，影片上傳到臉書社團爆料公社，看到影片的網友全笑翻了，甚至留言表示是看過最療癒的一段行車紀錄器。

一名網友在爆料公社張貼一段行車紀錄器，並留言表示「別以為凌晨就可以闖紅燈」，只見當時，他正在一個路口停等綠燈，一旁也有騎士乖乖停等綠燈，不料後方來了2名穿著短褲一身輕便的機車騎士，先是左顧右盼觀察有無來車，隨後加速通過馬路，不料2人後方緊跟著2名恰巧巡邏經過的員警，見這2名騎士「不長眼」隨即鳴警笛示意2人路旁停車受檢，而目睹一切的網友也被這一幕逗得哈哈大笑。

看完影片的網友紛紛留言表示「當停紅綠燈的是傻子就是了」、「後照鏡都裝好看的」、「好舒壓的影片，活該」、「怎有一種正義立刻獲得伸張的快感」、「哥衝的不是紅燈，哥衝的是紅單」、「專打不長眼！」

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  • 2名機車騎士見四下無人加速穿越馬路。（擷取自影片）

    2名機車騎士見四下無人加速穿越馬路。（擷取自影片）

  • 後方員警見2人闖紅燈立即鳴警笛追趕要2人停車。（擷取自影片）

    後方員警見2人闖紅燈立即鳴警笛追趕要2人停車。（擷取自影片）

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相關關鍵字： 機車騎士 爆料公社 紅單 闖紅燈
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