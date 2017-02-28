疑爬公寓鐵窗行竊 「蜘蛛男」墜樓

2017-02-28 14:31

〔記者王冠仁／台北報導〕32歲張姓男子昨天深夜11點多，跑到台北市隆昌街一棟公寓大樓外，以徒手攀爬鐵窗的方式爬上該公寓4樓屋頂。不過，他疑似在翻越頂樓女兒牆時不慎踩空，從4樓高度墜落，附近民眾聽聞巨響查看並報警。

張男墜樓後摔斷脊椎與左腳，目前仍在加護病房救治當中。警方初步了解，他並非當地住戶，他聲稱要前往該處找朋友，但卻說不出朋友資料與地址，附近民眾也說沒有看過他。

警方查出，張男戶籍在彰化，有毒品前科，警方對他說法感到存疑。警方現在正擴大調閱監視器，調閱他來向蹤跡，並釐清他是否意圖趁著228連續假期潛入行竊。

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