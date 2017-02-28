非法雇用外勞 筌聖老家被罰120萬元

2017-02-28 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄筌聖老家豆製品工廠，被爆出非法聘用移工並軟禁，有名印尼女工更疑似被控制行動長達14年，引起各界義憤填膺，高雄市勞工局今日針對此案開罰，筌聖老家被處以120萬元罰款，非法仲介業者則遭罰50萬。

高市勞工局指出，筌聖老家涉及的是人口販運案件，絕對嚴辦他們苛待外籍工人的行為，勞工局目前就非法雇用外勞一事上，對該工廠重罰120萬，介紹移工前來的仲介也被罰50萬元。

勞工局表示，去年本案就已被移送地檢署，勞工局將檢討沒有立即裁罰的缺點並加以改進，之後會更確實進行檢查，以確保移工的工作權益。

勞工局就業安全科長郭耿華透露，被筌聖老家非法雇用的印尼籍移工「阿芳」及「阿美」，目前還住在台灣的安置機構裡，兩人若想要出境回國，必須要等到法院審理完此案後。