累「趴」了！男開車停等紅燈昏睡 警查獲毒品

2017-02-28 13:59

〔記者許國楨／台中報導〕蕭姓男子與友人開趴徹夜狂歡，早上要開車回家途中因體力不支，在車水馬龍的台灣大道路口停等紅燈時，累到昏睡過去立即造成車輛回堵，警方巡經見狀拍窗卻怎麼都叫不醒，以為蕭男身體不適，打開車門對他又是按摩又刺激心臟，才清醒時竟在車內發現K毒，蕭男這下回不了家、先進警局。

第一分局公益派出所警員李冠鼐，本月20日清晨7點多在台灣大道、忠明南路口執行守望勤務，當時正值上班時段，車輛川流不息，李員見車陣中一部自小客車在號誌轉換成綠燈後仍靜止不動，立即造成後方車輛回堵喇叭聲四起。

李員警為疏解車潮，先吹笛示警仍未有動靜，進一步趨前查看，只見車輛引擎仍發動，但車內22歲的蕭姓駕駛卻毫無動靜，拍打車窗也都沒反應，最後打開車門發現蕭男昏睡不醒，支援員警原以為他身體不適趕緊出手按摩、刺激心臟，所幸蕭男隨即清醒。

此時眼尖員警赫然發現，車內竟有兩瓶存有K他命殘渣的塑膠罐，立即將蕭男帶回偵辦，蕭男供稱因為徹夜狂歡早上要開車回家，卻在停等紅燈時體力不支才昏睡過去，但辯稱塑膠瓶是之前裝K他命留下來的，只有拉K未涉及其他不法。

但警方查出蕭男有毒品刑案紀錄，車內又有不少疑似製作K菸用原料，懷疑案情不單純，加上蕭男駕照已被吊扣又未繫安全帶，因此除了採集尿液及依規定製單舉發外，並將擴大追查毒品來源。

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