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男子玩火釀氣爆 家人急奔逃

消防人員獲報趕緊前往救援。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-28  13:52

〔記者王宣晴／新北報導〕一名有精神疾病的男子今早疑心情不好，在新北市蘆洲中山一路巷內住處玩火，將紙張及卡式爐瓦斯瓶丟進桶子內點火，引發氣爆，導致公寓住處全面燃燒，家中姊弟倆及時逃出，警消獲報趕抵，於15分鐘撲滅火勢，初估燃燒20坪，幸無人員傷亡。

警消表示，這名45歲的男子與母親同住在5樓，姊姊則住在6樓頂加，當時母親出門，僅姊弟2人在家，縱火男子供稱因為網路線被剪斷才會心情不好，但他說詞反覆，語無倫次；另氣爆也造成樓下住戶遮雨棚毀損，住戶決定提告，警方訊後將以公共危險、毀損罪嫌將該名男子移送法辦。

縱火男子住處近乎全毀。（記者王宣晴翻攝）

蘆洲一名有精神疾病的男子疑心情不好，竟燃燒紙張及卡式爐瓦斯罐，引起氣爆。（記者王宣晴翻攝）

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