男子玩火釀氣爆 家人急奔逃
2017-02-28 13:52
消防人員獲報趕緊前往救援。（記者王宣晴翻攝）
〔記者王宣晴／新北報導〕一名有精神疾病的男子今早疑心情不好，在新北市蘆洲中山一路巷內住處玩火，將紙張及卡式爐瓦斯瓶丟進桶子內點火，引發氣爆，導致公寓住處全面燃燒，家中姊弟倆及時逃出，警消獲報趕抵，於15分鐘撲滅火勢，初估燃燒20坪，幸無人員傷亡。
警消表示，這名45歲的男子與母親同住在5樓，姊姊則住在6樓頂加，當時母親出門，僅姊弟2人在家，縱火男子供稱因為網路線被剪斷才會心情不好，但他說詞反覆，語無倫次；另氣爆也造成樓下住戶遮雨棚毀損，住戶決定提告，警方訊後將以公共危險、毀損罪嫌將該名男子移送法辦。
縱火男子住處近乎全毀。（記者王宣晴翻攝）
蘆洲一名有精神疾病的男子疑心情不好，竟燃燒紙張及卡式爐瓦斯罐，引起氣爆。（記者王宣晴翻攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- NBA》這項紀錄超越詹皇 尼克卻將他釋出
- 黑嘉嘉跨界主播 圍棋表演賽告捷
- 花況零散 南庄遊客嘆可惜
- 28歲人生勝利組 黃曉明甜擁Baby慶生
- 極地冷氣團報到 吳德榮：乾冷且白天回溫快
- 228和解 基督長老教會與天主教首度同辦和好禮拜
- 機場捷運通車倒數計時 27日試乘人次爆量17萬
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 基隆爆民眾拉蔣像
- MWC機王較勁 Sony全球首推4K HDR手機
- 川普明赴國會演說 民主黨磨刀霍霍
- 火鍋女王開店15年 驚傳無預警收攤
- 三重同仁宮160歲 石雕土地公同慶生
- 宜縣用「一半」追思228 盼找回全部的正義
- 購書補助沒影 苗栗圖書館嘆難推閱讀
- 批賴清德228致詞 洪秀柱：搞台獨運動的起點
- 為農地工廠解套？經濟部新開發補助案惹議
- 70年日式道班房 變身「故事館」
- MLB》洋基最貴野手低潮2年 坦言可能被打入冷宮
- 社論》祖國就在當下站立之地
- MLB》洋基超級新人太狂 單局2阻殺震懾快腿部隊（影音）
- NBA》季前簽22億大約 諾亞膝傷恐缺席剩餘賽季
- 為搞定奧斯卡眉毛造型 李奧納多讓設計師飛7500英哩來打理
- 228死亡人數成謎！黃世宜：活著的人更痛苦....
- 台日對抗賽登場 今日賽事預告與轉播
- 五二○就職週年 蔡將再論述兩岸政策
- 不滿招聯會方案 高中主管再發起連署反對
- 《觀察筆記》害群之馬
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 高職免試入學 週休假期修學分
- 台南公園移走蔣介石銅像 他爆當年秘辛：皆大歡喜
- 南韓早知金正男恐遭暗殺 傳國情院去年已示警
- 去蔣化未得共識？ 吳敦義:，蔡政府漸失民心
- 中正紀念堂轉型草案 鄭麗君：下會期前送立院
- 都蘭部落自主宣告傳統領域 公私有地禁擅自開發
- 郝陣營暗批放話影武者╱吳反擊 促「對手」自我檢討
- 牟淑鳳、洪夢霞 撞進安麗盃
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：男子玩火釀氣爆 家人急奔逃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分