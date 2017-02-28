鋸斷輔大蔣介石銅像拐杖 4嫌複訊後請回

2017-02-28 13:45

〔記者陳慰慈／新北報導〕抗議二二八威權，今天凌晨12時許，10多名學生和校外人士闖進輔大校園，使用發電機及砂輪機等工具拆除校園內的蔣介石銅像，銅像的拐杖更因此遭到鋸斷。

校方報案後，警方進入校園阻止破壞銅像，爆發激烈警民衝突，輔大暫不提告毀損，但混亂中有警員遭抓傷，警方因此依妨害公務罪嫌將兩名羅姓、陳姓學生以及羅姓女子和林姓男子送辦，新北地檢署上午訊後將4人請回，擇期再傳喚。