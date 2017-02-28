筌聖被爆囚移工賺很大？ 同業：恐超過300萬

2017-02-28 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄岡山「筌聖老家」食品工廠，驚爆涉嫌軟禁印尼移工阿芳長達14年，引發輿論撻伐，蔡姓負責人昨出面致歉。媒體報導，1名製豆業同行指出，以每日工作15小時計算，14年下來，筌聖積欠移工的薪資、加班費，恐怕逾300萬元，堪稱賺很大！

綜合媒體報導，業者蔡嘉娉昨雖坦承非法雇用外籍移工，但否認囚人，有給鑰匙，可自由進出。對於她的辯解，與筌聖一樣位於岡山區碧紅里的某豆干廠負責人受訪時質疑，阿芳若有鑰匙，「恐怕早就不知逃到哪裡去了」。

這名豆干廠負責人也說，與筌聖是舊識，過去雖在生意上是競爭關係，但也時常互相支援，發生這樣的事，他感到非常遺憾，也非常困擾，因為筌聖原本的部分訂單，都轉嫁到自家工廠，實在「吃不下來」。