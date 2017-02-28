酒、奶混搭補身﹖貪心賊乾脆全偷

胡男不到半小時就被警方揪出送辦。（記者許國楨翻攝）

2017-02-28 13:21

〔記者許國楨／台中報導〕胡姓男子因案遭通緝四處躲藏打零工維生，前晚到超商要買酒卻身無分文，偷偷將架上高粱酒塞進大衣，離去前突然想到電視廣告說牛奶可以補鈣，又回頭偷了一瓶鮮奶準備混搭補身，結果得手不到半小時就東窗事發，連偷來的酒都來不及開瓶就被逮。

警方調查，33歲胡男去年因涉及竊盜與不能安全駕駛罪未到案執行，分別遭到嘉義及台中地檢署發布通緝，他唯恐遭查緝居無定所，只能靠打零工維生，前晚在投宿旅社獨飲一瓶高粱酒後仍嫌不過癮，步行到附近超商「補貨」。

胡男進入超商後才發現身上竟然連一毛錢都沒有，但因酒癮難耐決定鋌而走險，於是趁店員不注意時彎下腰將架上高粱酒塞進大衣內，離去前突然想到電視廣告說牛奶可以補鈣，竟又回頭拿了一瓶鮮奶準備回去混搭補身，接著趁店員忙著結帳時悄悄走出店外。

原以為神不知鬼不覺，沒想到未付帳的舉動早被店員盯上報警，第一分局繼中所獲報趕往處理，經過濾相關監視器發現胡男步行到一家旅社附近即失去蹤影，研判應是投宿旅社的客人，經地毯式搜尋果然揪出胡男，並起出還來不及開瓶的高粱酒與鮮奶。警方訊後先將全案依竊盜罪嫌送辦，同時將通緝中胡男解送歸案。

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胡男到超商先偷一瓶高粱酒。（記者許國楨翻攝） ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆