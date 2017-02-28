談判前誤放信號彈 波及旁邊女童受傷

2017-02-28 13:19

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市五股區新五路二段上的自助洗車廠，昨晚11時許傳出巨大爆炸聲，警消獲報前往，發現有名陪父親一同洗車的12歲的女童遭到信號彈波及，導致下巴撕裂傷，消防人員將她送醫後暫無大礙；警方介入調查後發現當時有群眾聚集，疑似在談判前誤放信號彈，群眾受到驚嚇後鳥獸散，警方目前以車追人，通知相關人到案。

警方調閱監視器，發現當時疑似有聚眾談判情事，雙方共約有20人聚集，但在談判前有人誤點信號彈，造成騷動，洗車民眾與群眾都嚇得逃離，信號彈的巨大聲響也引起附近居民注意，趕緊在臉書社團詢問發生甚麼事。

警方表示，目前已鎖定談判民眾車牌，以車追人釐清案情，將把施放信號彈的民眾依公共危險罪嫌送辦，另女童仍在醫院治療，家屬暫不提告。

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