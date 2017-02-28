台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查

2017-02-28 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕一名台灣50多歲王姓婦人，今日凌晨陳屍在泰國芭達雅某家飯店的泳池，我國駐泰國代表處已派人前往了解並聯絡家屬，泰國警方正在調查死因。

據《中央社》報導，該名婦人是在今天凌晨2時許，陳屍於飯店游泳池，死因尚待當地警方進一步釐清。另外在曼谷也有1起60來歲台灣男性旅客的意外發生，他日前到餐廳吃飯後走樓梯時跌倒，造成粉碎性骨折，雖已在泰國就醫，但因語言溝通上有隔閡，已透過華航返國治療。