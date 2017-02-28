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銅像遭鋸 輔大：不容許非法破壞校內公物

輔大校園蔣介石銅像於今晨傳出遭到破壞。（圖翻攝臉書）

2017-02-28  12:42

〔即時新聞／綜合報導〕輔仁大學今晨傳10多名群眾持砂輪機破壞蔣介石銅像，毀損拐杖及左腿，並與警方發生衝突，學生口飆髒話並造成多名員警受傷，被依妨礙公務罪嫌送辦，輔大校方表示，不容許學校公物遭破壞，尊重警方移送檢方偵辦。

據報導，新莊警方獲報輔大有大批群眾聚集，經勸導後仍不願停止破壞銅像，趕緊啟動快打部隊增援，群眾與警方發生拉扯，學生不斷叫囂並口飆髒話反抗，2名員警臉、手、腳遭群眾抓傷，眼睛也被毀損，最後警方帶回包括輔大宗教系21歲羅姓學生、輔大哲學系25歲陳姓學生、高雄實踐大學服裝設計系24歲林姓學生及一位34歲校外人士陳芷羚，全部依妨害公務罪嫌移送地檢署。

據《中央社》報導，輔大校方表示，對於鋸壞銅像一事，對方屢勸不聽，強調為維護校園安全，因此通知警方協助，並尊重警方依法處理，強調決不容許校內外人士非法破壞學校公物；輔大計畫在未來將成立銅像處理委員會，討論相關議題，同時呼籲學生應愛惜公物，共同守護輔大校園。

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  • 警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

    警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

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