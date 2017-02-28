| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台女赴泰陳屍飯店泳池 死因尚待調查 228事件中樞紀念儀式下午2點舉行（直播）
 首頁 > 社會

波麗士大人累了嗎？ 警車打滑撞上電線桿

2017-02-28  12:28

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警四分局中華路派出所蔡姓警員今日上午約6時30分，與胡姓警員一同駕車在中華路上巡邏，準備返所時不慎撞上路旁的電線桿，造成警車車頭半毀，胡員右手骨折受傷。猛烈的衝擊也將路旁的盆栽撞飛，土壤飛到臨停騎樓下的機車上。警方初步調查，兩名警員均無酒駕，目前已調閱周邊監視器釐清肇事原因。

胡姓、蔡姓員警都受傷，送往醫院救治後均無大礙，目前已經返回休息。蔡員向同仁透漏，行經中華路135號時，車子突然打滑，所以才會撞上電線桿，可能是因為下雨的關係，導致意外發生。

工務人員立刻到現場鋪灑木屑，避免警車流出來的黑油造成其他用路人摔倒受傷，引發事故。有民眾抱怨，機車被警車撞裂還弄髒，警聞訊後，立刻加派人員前往處理，並允諾會維護民眾權益，也會把機車清理乾淨。

相關影音

廣告
  • 警車撞上電線桿，連車頂的警示燈都飛出去。（民眾提供）

    警車撞上電線桿，連車頂的警示燈都飛出去。（民眾提供）

  • 事故警車移走後，因地上留有滲漏出的油漬，工務人員馬上鋪上木屑，以免其他用路人發生危險。（記者吳昇儒攝）

    事故警車移走後，因地上留有滲漏出的油漬，工務人員馬上鋪上木屑，以免其他用路人發生危險。（記者吳昇儒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 巡邏警車 撞電線桿 警車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
香噴噴✧咖哩燒子排
高麗菜味噌湯
酥炸小菜✧香菇蝦球
密技！煎魚不再黏鍋
轉寄

標題：波麗士大人累了嗎？ 警車打滑撞上電線桿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月28日‧星期二‧丁酉年二月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.