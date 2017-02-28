波麗士大人累了嗎？ 警車打滑撞上電線桿
2017-02-28 12:28
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警四分局中華路派出所蔡姓警員今日上午約6時30分，與胡姓警員一同駕車在中華路上巡邏，準備返所時不慎撞上路旁的電線桿，造成警車車頭半毀，胡員右手骨折受傷。猛烈的衝擊也將路旁的盆栽撞飛，土壤飛到臨停騎樓下的機車上。警方初步調查，兩名警員均無酒駕，目前已調閱周邊監視器釐清肇事原因。
胡姓、蔡姓員警都受傷，送往醫院救治後均無大礙，目前已經返回休息。蔡員向同仁透漏，行經中華路135號時，車子突然打滑，所以才會撞上電線桿，可能是因為下雨的關係，導致意外發生。
工務人員立刻到現場鋪灑木屑，避免警車流出來的黑油造成其他用路人摔倒受傷，引發事故。有民眾抱怨，機車被警車撞裂還弄髒，警聞訊後，立刻加派人員前往處理，並允諾會維護民眾權益，也會把機車清理乾淨。
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