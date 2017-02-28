正妹被銀行行員拍背影 怒告「拍我內褲」遭打臉

2017-02-28 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市某銀行潘姓男行員，去年某天上班時，看見一名來辦事的女客人體態婀娜、穿著短裙，竟忍不住拿出手機拍攝背影，孰料此舉被女子男友看見，當場糾舉潘男要求刪照片，女子也堅決提告妨害秘密。台北地檢署調查後認定，潘男已將照片刪除，無從得知他是否拍攝女子裙底風光，予全案不起訴處分。

根據《蘋果日報》報導，當事女子向檢方供稱，她當天在男友陪同下前往銀行辦事，突然聽到男友在後方喝斥，她才知道自己遭行員偷拍，立刻要求潘男秀出照片，赫然見到照片中的自己在俯身時，因為裙子太短不慎露出內褲，她憤而要求行員刪除照片，並投訴銀行主管，在心有餘悸下提告妨害秘密。

潘男到案時供稱，她當時只是想拍女子背影，沒有要拍裙底風光，事後誠摯道歉並刪除照片，也已經被記過處分。檢方審酌潘男所拍照片已經刪除，無法得知他是否有拍到裙底，另從銀行監視器畫面來看，潘男在女子後方遠達3公尺處拍攝，也並未刻意蹲低身體，是以認定潘男偷拍罪證不足，予全案不起訴。