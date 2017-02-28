幫女網友提離婚 男嗆家暴夫：「全家死光光」

2017-02-28 11:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕33歲的莊姓男子，打線上電玩結識彭姓女網友，對方不斷跟他泣訴遭楊姓丈夫家暴，卻因懼怕不敢提離婚，莊男化身「正義哥」，仗義說「你不敢講我幫你講」，去年4月打電話給楊男，楊男一接起電話，莊男劈頭就嗆聲「你快點跟老婆離婚」，楊男丈二金剛摸不著頭緒，質問：「你是誰？憑什麼要我離婚」，莊男接著回：「你別管！你離婚就對了」。

楊男回嗆：「不要吵，不然我要報警了」，一聽到「報警」兩字，莊男當下被惹毛，不爽恫嚇：「你報警的話，我會讓你全家死光光」，楊男嚇得馬上報警。

新北地檢署開庭時，莊男坦承犯行，表示「我知道錯了」，檢方依恐嚇罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決。