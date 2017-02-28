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輔大蔣介石銅像遭破壞 警法辦4人校方暫不提告

警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

2017-02-28  11:43

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市新莊輔仁大學今晨傳10多名群眾持砂輪機破壞蔣介石銅像，毀損拐杖及左腿，新莊警方接獲校方警衛報案前往，發現現場無法控制，趕緊啟動快打，群眾與20幾名警方發生拉扯，造成2名員警臉、手、腳多處抓傷，還被遭罵「幹你娘」，警方現場帶回4人，因校方暫不提告，今天上午依妨礙公務罪嫌送辦。

警方表示，現場帶回包括輔大宗教系、哲學系、實踐大學的3位學生，及一位34歲校外人士陳芷羚。其中警員尤中賢臉遭學生抓傷、眼鏡折斷，警員何柏林手部也多處被陳芷羚抓傷，並與警方發生拉扯，全部都遭依法送辦。

據了解，現場有不少民眾透過臉書直播現場情況，並分享到各社群平台，控訴警方進入校園逮捕學生，引起熱議，今天上午將4人送辦紛紛向媒體喊：「政府不做人民做。」，接著坐上偵防車被移送地檢。

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  • 警員尤中賢的眼鏡被學生扯下折斷。（記者王宣晴翻攝）

    警員尤中賢的眼鏡被學生扯下折斷。（記者王宣晴翻攝）

  • 警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

    警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

  • 警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

    警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

  • 警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

    警員遭群眾抓傷。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方將妨礙公務的4人送辦（第一位為學生之一）（記者王宣晴攝）

    警方將妨礙公務的4人送辦（第一位為學生之一）（記者王宣晴攝）

  • 警方將妨礙公務的4人送辦（圖右為學生之一）（記者王宣晴攝）

    警方將妨礙公務的4人送辦（圖右為學生之一）（記者王宣晴攝）

  • 警方將妨礙公務的4人送辦（圖為陳芷羚）（記者王宣晴攝）

    警方將妨礙公務的4人送辦（圖為陳芷羚）（記者王宣晴攝）

  • 新莊警分局偵查隊長張俊明受訪。（記者王宣晴攝）

    新莊警分局偵查隊長張俊明受訪。（記者王宣晴攝）

  • 群眾用來拆除銅像工具。（記者王宣晴攝）

    群眾用來拆除銅像工具。（記者王宣晴攝）

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