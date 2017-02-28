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自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤 228事件70週年 中樞紀念儀式下午2點舉行
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自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤

308自強號列車撞死，慘死婦人倒臥在鐵軌旁，警方調查確切肇事原因。（記者陳賢義翻攝）

2017-02-28  11:29

〔記者陳賢義／台東報導〕台鐵一列從花蓮開往高雄新左營的308自強號列車，今日上午10時33許，行經台東關山與海端間1處平交道，意外撞死1名婦女，發現民眾一度誤以為路倒，警消人員據報趕抵，才赫知是火車撞死人，肇事原因檢警調查釐清，目前至少造成南下北上2班普悠瑪列車受延誤。

這起意發生在上午10時33分許，台東縣消防局勤指中心接獲110轉報，有民眾報稱關山鎮台塑德高加油站附近有人路倒，關山警分局關山所派員前往查看，赫見是1名婦人被火車撞到，倒臥在鐵軌旁，已無生命跡象，立即動員海端91車及關山95高救隊前往搶救，到場探查已明顯死亡，隨後交由警方處理。

台鐵表示，初判可能是因婦人跨越路線遭撞當場死亡，確實原因待檢警鑑驗釐清。

警方將死者以白布覆蓋，肇事列車停駛在前等候調查。（記者陳賢義翻攝）

警消人員趕抵現場，被撞婦人已明顯死亡。（記者陳賢義翻攝）

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