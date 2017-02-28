台鐵海端=關山段 路人跨越鐵道遭撞死亡

2017-02-28 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕一輛從花蓮開往新左營站的自強號，在今天早上10點半左右，於海端=關山間路段撞到一路人當場死亡。

根據台鐵通報，今天早上10時33分，一輛從花蓮開往新左營站的308次自強號，於海端=關山間（119公里附近）撞擊跨越鐵道的路人，當場死亡，路警及119將趕至現場處理，台鐵行控主任表示，該路段是單線區間，路警需由台東趕至現場處理，預估影響時間將超過60分鐘，已成立局本部一級應變小組。