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酒駕超速釀悲 下坡失控撞爛慘死

2017-02-28  10:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕24歲胡姓男子昨深夜從南投市南崗工業區返家，疑因酒後駕車超速，行經一處下坡路段時失控自撞翻車，警消到場時男子已無生命跡象，臉、耳全是鮮血，慘不忍睹，雖緊急破窗將人救出，但送醫後仍宣告不治。

消防局表示，救難人員到場時男子已無呼吸心跳，由於車輛側翻救援不易，且車體遭受強烈撞擊，已嚴重扭曲變形，趕緊以器材破壞天窗將人救出，雖火速送往南投醫院救治，但仍因頭部傷勢過重，回天乏術。

警方指出，男子抽血驗出酒精反應，疑因酒駕才發生事故，而該路段路況尚可，恐是因下坡時超速失控，才不幸自撞翻車死亡，惟詳細肇因還待深入調查，呼籲民眾酒後切勿飲酒。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 消防隊破壞轎車天窗，設法將自撞翻車的男子救出。（記者劉濱銓翻攝）

    消防隊破壞轎車天窗，設法將自撞翻車的男子救出。（記者劉濱銓翻攝）

  • 消防隊破壞轎車天窗後，設法將自撞翻車的男子抬出。（記者劉濱銓翻攝）

    消防隊破壞轎車天窗後，設法將自撞翻車的男子抬出。（記者劉濱銓翻攝）

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