蘆洲民宅頂樓火災 撲滅後無人傷亡

2017-02-28 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕新北市蘆洲區中山一路的巷弄內，有間4樓公寓的頂樓於今日上午起火，警消獲報後立即趕抵灌救，20分鐘後就撲滅火勢，沒有任何傷亡傳出。

綜合媒體報導，該棟公寓頂樓冒出濃煙後，有民眾見狀趕緊報案，消防局於上午9時接到通報後，派出人員前往救災，不到半小時內就解決火災，至於失火原因還需要進一步釐清。