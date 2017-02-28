不甘被撞自抓傷亂報案 瞎男吃上誣告罪

李某遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

2017-02-28 10:50

〔記者徐聖倫／新北報導〕瞎！新北市20歲李姓男子因日前出車禍而對方肇逃，他心有不甘，昨晚間6時許，竟徒手將自己抓傷，還走到派出所向警稱「我被砍啦！」鬧得雞飛狗跳後才向警方說「其實我沒被砍，只是想要嫁禍給之前撞我的傢伙。」警方除臉上3條線外，還將李某依誣告罪嫌函送法辦。

警方表示，李某一開始的說詞是，他將機車停在永和區水源街，有不明人士拿刀向他揮擊，還嗆「你不准跟你女朋友在一起」，後警方再問到底那位不明人士確切衣著、長相，李某答不出，警方又說要調閱監視器，李某一聽覺得不對勁，才說「我是自導自演...」。

李某向警方說出他之前出車禍，所以想要藉此嫁禍給肇逃的那位車主，然警方又再問詳細的車禍過程、該車車號、發生日期等，李某又答不出，警方氣得說「你到底還有什麼是知道的？」訊後，警方依誣告罪將李某函送法辦。

李某將自己胸口抓傷，衣服還留有血漬。（記者徐聖倫翻攝）