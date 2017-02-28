在家是慈父？ 涂男外出變小偷被逮

竊盜集團成員之一的涂姓男子被警方查獲到案送辦。（記者張勳騰翻攝）

2017-02-28 10:24

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市、公館鄉、銅鑼鄉、頭屋鄉、後龍鎮、頭份市等地自去年1月起陸續發生近20件檳榔攤、小吃店、餐廳等營業場所竊案，均發生在夜間店家打烊時行竊，被竊物品以現金或香菸為主，警方經抽絲剝繭，採集到涂男、劉男、邱男等人的指紋及DNA等跡證，昨晚將涂嫌查獲到案，涂嫌供稱，因收入不穩定，家中又有嗷嗷待哺的小孩須扶養，才會挺而走險。

警方根據現場採證，鎖定32歲的涂男、34歲劉男、31歲邱男（均為苗栗縣人）涉案，於去年10月陸續查獲邱男、劉男，兩人坦承行案，並指證涂男也是竊盜集團成員之一。

惟涂男居無定所，公館分駐所員警掌握情資得知涂男可能於228連假期間返回苗栗縣公館鄉娘家，苗栗警分局偵查隊於昨晚持拘票前往公館鄉拘捕涂男，圍捕過程中涂男企圖潛逃至隔壁住家頂樓躲藏，仍被眼尖的幹員查獲。

涂男供稱，他因打零工，收入不穩定，家中又有嗷嗷待哺的小孩須扶養，不得已才夥同友人共同行竊，行竊所得大多用在於購買小孩的奶粉及尿布，他共坦承涉及17案營業場所竊盜案，今天依竊盜案送辦，被諭知5千元交保。