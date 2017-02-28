中市今晚再傳一氧化碳中毒事件 8人送醫
2017-02-28 01:32
台中市今晚再傳一氧化碳中毒事件，8人送醫目前幸未傳憾事。（記者許國楨翻攝）（記者許國楨攝）
〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區松竹路上一棟大樓十四樓民宅昨晚11點多再傳一氧化碳中毒事件，藍姓家族聚會除藍姓屋主及其家人外，還有來台中玩的親戚，包括親友共11人大家輪流洗澡後在客廳聊天，後來有小孩身體不適，大人叫他們先回房間休息，未料接下來連大人也感覺不舒服，藍姓女屋主見狀這才驚覺不對勁，趕緊打開窗戶，並撥打119報案。
消防局獲報出動四平、頭家厝及潭子等分隊趕往救援，將感覺不適的8人（2男6女）分送台中慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院救治，經到院給予百分百高氧氣，以恢復過低的血氧濃度，目前8人狀況逐漸恢復平穩。
消防人員到場時發現熱水器裝在陽台，陽台雖設有窗戶，且呈開啟狀，但據在場人員表示，大家輪流洗澡時窗戶是關閉的，後來發現不對勁才打開窗戶，初步研判應是熱水器使用時瓦斯燃燒不完全，導致吸入過量一氧化碳，至於確實原因還有待進一步調查。
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