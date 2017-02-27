「我是活佛的媽媽」 小心她是詐騙份子
2017-02-27 23:25
〔記者陳鳳麗／南投報導〕「我是活佛的媽媽！」，如果有人以此稱號前來攀談裝熟，小心可能碰到詐騙集團！
南投縣草屯鎮有廖姓民眾2個月前，在吃自助餐時遇到3名操中國口音的中年婦人，之後常會在吃飯時間相遇，其中1人自稱是「活佛的媽媽」高姓女子，會熱情打招呼，並進一步坐下聊天。
廖姓民眾說，上週五高女到其公司找她借錢，理由是為要幫活佛買法器急需錢，因為自己的父親在英國鉅額財產要給她，但因「大媽」發現阻擋，無法立即匯錢過來，因此想週轉14萬元，1週後就歸還，廖女被遊說後答應，並開車載高女到元大銀行草屯分行提款。
去銀行途中，高女「4」數字不吉利，改口要借16萬元，且說她是活佛的母親行事要低調，就不跟她進去銀行，要坐在車上等，讓廖女起疑。
廖女私下以Line聯絡相識的行員，對方力阻她提款出借，並要她先進銀行轉一圈，再出去告訴高女「帳戶的錢其實已提光」，高女頗為失望，「我下禮拜再來」。
草屯警方對於這種「自稱是活佛母親」的詐騙手法，表示「第一次聽到」，且目前還未有民眾報案，提醒民眾遇到「怪怪的借錢手法」，一定要先打165反詐騙專線詢問。
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