台中慈濟醫院傳病患踹傷護理人員 院方連署譴責

台中慈濟醫院副院長莊淑婷等慰問涂姓護理師（右二）。（記者歐素美翻攝）

2017-02-27 23:38

〔記者歐素美／台中報導〕74歲簡姓老翁因肝腫瘤住進台中慈濟醫院，不料，涂姓女護理師替他更換輸液時，簡翁疑心情不佳竟伸腳踹傷涂女，涂女不甘受辱，驗傷控告簡翁，頭家派出所依傷害及醫療法將簡翁函送法辦，台中慈濟醫院今天則連署譴責醫療暴力。

74歲簡姓老翁因肝腫瘤住進台中慈濟醫院，本月23日晚上，涂姓護理師進病房為其更換輸液時，簡姓老翁拒絕並突然伸腳踹了涂女左下腹，一旁看護見狀驚嚇連忙制止，涂女事後驗傷為挫傷，決定提告，並到頭家派出所報案，警方到病房訊問簡翁，但簡翁否認踹人，幸有看護作證，家屬獲知也趕緊向涂女道歉。

涂女受傷後隔天仍到院值班，因仍感疼痛，隨後由主管安排休假。台中慈濟醫院副院長莊淑婷等主管也到場關心慰問涂女。該院護理同仁獲知後紛紛譴責暴力，院長室今天則帶領護理部發起拒絕暴力簽名，宣示只要病人對醫護人員施加暴力，將訴諸法律嚴格追究。