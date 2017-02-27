| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
潭子再傳一氧化碳中毒 一家3口送醫急救 奧斯卡又搞烏龍 致敬已故造型師卻誤植活人照片 男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中
 首頁 > 社會

潭子再傳一氧化碳中毒 一家3口送醫急救

2017-02-27  21:51

〔記者歐素美／台中報導〕潭子又傳一家3口一氧化碳中毒事件！王姓男子今晚7點多發現詹姓妻子替2歲兒子洗澡時，呼叫不應，前往查看時發現2人倒臥浴室，意識不清，王男趕緊呼叫樓下親屬打119求救，3人經送往台中慈濟醫院，目前在急診治療中。

潭子消防分隊於晚上7點42分接獲通報，有人疑似一氧化碳中毒，消防員趕到現場發現該住宅2樓頂樓加蓋鐵皮，因陽台外推加裝冷氣、熱水器，大門、窗戶緊閉，形成密閉空間，致現場一氧化碳濃度高達114pm，會使人產生輕微頭痛，並可能對胎兒或有嚴重心臟病患者發生致命危險。

現場為劉姓婦人與2個女兒各自組成的家庭共7人同住，王男（35歲）發現妻子詹女（33歲）及2歲兒子昏迷，趕緊向1樓親屬呼喊，其外甥機警打119求救，當時一樓有劉姓女屋主與2名外甥，劉婦的另名女兒剛好外出。

慈濟醫院表示，詹女及幼兒到院時意識不清、王男則意識清楚、有頭暈症狀，目前正在急診治療。

廣告
  • 消防人員趕到現場救人。（記者歐素美翻攝）

    消防人員趕到現場救人。（記者歐素美翻攝）

  • 消防人員測得現場一氧化碳濃度高達114pm。（記者歐素美翻攝）

    消防人員測得現場一氧化碳濃度高達114pm。（記者歐素美翻攝）

  • 消防人員進入屋內救人。（記者歐素美翻攝）

    消防人員進入屋內救人。（記者歐素美翻攝）

  • 患者家中熱水器就裝在屋內。（記者歐素美翻攝）

    患者家中熱水器就裝在屋內。（記者歐素美翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一氧化碳 中毒 潭子
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
第89屆奧斯卡
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
野餐趣✧豬排飯糰
電鍋菜✧豆腐蒸肉
喝甜湯✧芋頭西米露
檸檬汁能去汙垢？
轉寄

標題：潭子再傳一氧化碳中毒 一家3口送醫急救


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月27日‧星期一‧丁酉年二月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.