潭子再傳一氧化碳中毒 一家3口送醫急救

2017-02-27 21:51

〔記者歐素美／台中報導〕潭子又傳一家3口一氧化碳中毒事件！王姓男子今晚7點多發現詹姓妻子替2歲兒子洗澡時，呼叫不應，前往查看時發現2人倒臥浴室，意識不清，王男趕緊呼叫樓下親屬打119求救，3人經送往台中慈濟醫院，目前在急診治療中。

潭子消防分隊於晚上7點42分接獲通報，有人疑似一氧化碳中毒，消防員趕到現場發現該住宅2樓頂樓加蓋鐵皮，因陽台外推加裝冷氣、熱水器，大門、窗戶緊閉，形成密閉空間，致現場一氧化碳濃度高達114pm，會使人產生輕微頭痛，並可能對胎兒或有嚴重心臟病患者發生致命危險。

現場為劉姓婦人與2個女兒各自組成的家庭共7人同住，王男（35歲）發現妻子詹女（33歲）及2歲兒子昏迷，趕緊向1樓親屬呼喊，其外甥機警打119求救，當時一樓有劉姓女屋主與2名外甥，劉婦的另名女兒剛好外出。

慈濟醫院表示，詹女及幼兒到院時意識不清、王男則意識清楚、有頭暈症狀，目前正在急診治療。