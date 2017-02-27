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男子酒後11樓墜落4樓陽台 命危急救中
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夫妻登山迷航 宜蘭消防局搶救平安送下山

2017-02-27  21:18

［記者林敬倫／宜蘭報導］新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援，宜蘭縣消防局獲報後立即出動特種、礁溪分隊人員偕同員警前往搜尋，並通報林務局派員巡助，約晚間8點兩夫妻被平安送下山。

全姓夫妻登鵲子山卻因路況不熟迷路，所幸2人並無受傷，但山上氣溫低，宜蘭縣消防局獲報後，立即派員前往搶救，下午約4點出發，經2個多小時約晚間6點40分找到2夫妻，並協助引導下山，約8點抵達山下，由於2人無受傷，拒絕送醫，感謝消防隊員的協助後，現已自行返家。

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  • 新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

    新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

  • 新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

    新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

  • 新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

    新北市全姓夫妻今早10點多自礁溪鄉跑馬古道入山，準備登鵲子山，預定當日來回，沒想到到了下午卻因路況不熟，在山上迷路無法下山，因此請求救援。（記者林敬倫翻攝）

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