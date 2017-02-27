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神風騎士團！？ 不要命闖紅燈只因...

4名穿著全套腳踏車服的騎士不顧紅燈，逕自穿越馬路。（擷取自影片）

2017-02-27  23:04

〔即時新聞／綜合報導〕腳踏車就不用停等紅燈嗎？有網友今天開車行經高雄市燕巢區旗楠公路，在深水國小前停等紅燈時，發現5名單車騎士不顧燈號還是紅燈，就直接穿越馬路，影片轉傳到臉書社團後，不少看完影片網友感嘆已經見怪不怪了。

一名蔡姓網友在臉書社團「聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資訊分享團」張貼一段影片並表示：「連續闖了好幾個紅綠燈，腳踏車真的是無視紅綠燈的存在！」影片可見網友開車行駛在高雄市旗楠公路上，正在深水國小前停等紅燈，一旁的2名機車騎士也乖乖的停等紅燈，不料，突然竄出4名腳踏車騎士，穿著全套的腳踏車服，腳踩著高級的公路車，宛如單車職業選手，不顧燈號亮著紅燈，逕自穿越馬路，隨後又有1名疑似是落單的騎士為了跟上腳步，也闖了紅燈，完全不把交通號誌當一回事。

蔡姓網友事後更留言表示：「我是看他們闖好幾個都沒在停，才拍下的」貼文一出，立刻引來大量網友批判表示「就是有這種害群之馬啊」、「穿的跟職業選手一樣，就真的以為自己是車神」、「看到不想看！幹攪（譙）到不想再攪（譙），保祐不要讓哪個倒楣的撞上！」

長期騎乘公路車的人士表示，不少騎公路車的騎士都會加裝「卡踏」，讓自己的鞋子能緊緊固定在踏板上，卡踏讓騎士往下踩踏板時可以施力，往上提時也同樣可施力，但若要停等紅燈就必須先「脫卡」等綠燈亮起時再「上卡」，腳部容易不舒服，這才會導致不少騎士甘願冒著風險闖紅燈；而另一個原因則是公路車在迴轉速還沒帶上來前，騎起來比一般車還費力，不少騎士為了維持迴轉速而闖紅燈。

而警方無奈表示，單車騎士除非是有員警當場發現違規行為，才有辦法開單告發，不然就算民眾拿影片檢舉，因單車並無車牌能夠辨識騎士身分，仍無法對違規者開罰，只能呼籲單車騎士務必遵守交通規則。

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  • 一名落單的騎士也跟著闖紅燈跟上前方隊伍。（擷取自影片）

    一名落單的騎士也跟著闖紅燈跟上前方隊伍。（擷取自影片）

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相關關鍵字： 公路車 單車 聯結車大貨車大客車拉拉隊運輸業照片影片資 闖紅燈
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