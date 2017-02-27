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17歲女高中生放學被載走 失蹤一周父母急尋人

2017-02-27  21:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市17歲李姓女高中生，上周二放學在校門口上了1輛車後，從此音訊全無，她父母擔心遭人誘拐，當天就到警局報案，警方循車號找上車主周姓男子，但周男卻說當天是另名鄭姓友人開車去載她，載到台北車站人就下車了，雙方並沒聯絡；李女父母擔心女兒安全，這幾天寢食難安，因此提供相片盼外界幫忙協尋，希望女兒能趕快回家。

李母透過管道找上鄭男，鄭在電話那頭，卻指是周男要他承認開車接人，由於周、鄭互推是對方去接人，實情仍待警方進一步釐清。

李女母親哽咽表示，女兒「萱萱」從沒有離家未歸，而從她失蹤那一天起，手機就關機，連每天必上的臉書及IG也沒上去更新過，這對每天都要上網的女兒來說，真的很反常，她擔心女兒有可能遭人脅迫。

轄區警方受理，當天即以失蹤人口處理，還利用手機定位找人，後來李母提告女兒遭人「和誘」，警方前往周男汐止住處尋人，沒找到人，警方及李母要到電話打給周男，周男卻稱已經好多天找不到萱萱，不知道她去哪裡了；周男表示這兩天會親自到警局說明。

萱萱父母透過女兒同學，發現載走女兒的周男，背景似乎不單純，不但年紀大女兒10多歲，還曾因組織犯罪被關過，最近才出獄，另據同學說，萱萱是兩個月前透過網路交友軟體認識對方，這段期間好像常一起出遊，李母憂慮表示女兒平常很活潑，也愛交朋友，擔心女兒涉世未深，誤交損友，可能因此遭逢意外，盼女兒看到新聞能趕緊跟家人聯絡。

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  • 愛女萱萱失蹤一周，母親急尋人，也擔心是否出意外？（記者姚岳宏翻攝，李母提供）

    愛女萱萱失蹤一周，母親急尋人，也擔心是否出意外？（記者姚岳宏翻攝，李母提供）

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