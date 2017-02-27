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沒收到法院公文 他怒告保全、郵差

2017-02-27  20:45

〔記者王定傳／新北報導〕新北市柳姓男子認為社區主委、保全等人，常故意把法院或警局寄給他的信件攔下退回，郵務士也沒有在他門口張貼通知，提訴要他們11人賠償18萬；新北地院認為，該社區曾決議，若代領法院等文件，須當事人出具切結書，柳沒有，且第一次投遞後，柳就到郵局領回，難認郵務士有疏失，判敗訴。

柳男提訴指出，103年11月至前年1月間，社區主委及保全等7人，常故意把法院或警局寄給他的信件攔下退回郵局，另4名郵務士未依職責，沒把信件送達給他簽收，也沒有在他門口張貼領取通知，害他每次都要親自打電話到郵局詢問，侵害他的權利，求償18萬元。

主委、保全及郵務士均否認疏失；三重簡易庭法官調查，該社區有決議，只要是雙掛號需親自送達的法院信件及行政文書、兵單等，若要代收，都須當事人先出具切結書，但柳沒有出具切結書，至於郵務士第一次投遞後，柳男就自行到郵局領回，使得郵務士不用再進行第二次投遞或寄存送達程序，難認有疏失；可上訴。

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