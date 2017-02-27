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BMW X5北二高火燒車 駕駛急停路肩逃命

國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外。（記者姚岳宏翻攝）

2017-02-27  19:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕一輛價值300萬元的BMWX5休旅車，上午行經國道3號南下24公里處，突然不明原因火燒車，53歲鄭姓駕駛見狀急忙停到路肩，下車逃命，警消據報到場滅火，但價值300萬元的休旅車已被燒到只剩車殼，詳細起火原因仍待查。

鄭姓駕駛心有餘悸說，當時行經景美隧道時，突然聞到一陣燒焦味，隨即車頭就有煙冒出，他一出隧道連忙把車停在路肩，才剛停下人一下車，火就從引擎室竄出來，不到5分鐘，整輛車就被火吞噬，幸運的是自己未受傷；究竟是車輛機械問題或有其他原因，車廠、警方及消防火調人員還在調查釐清。

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  • 國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

    國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

  • 國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

    國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

  • 國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

    國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

  • 國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

    國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

  • 國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

    國道3號南下24公里BMW X5發生火燒車意外，整輛車付之一炬。（記者姚岳宏翻攝）

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