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感心！機車騎士倒地不起 路過駕駛停車警戒

2017-02-27  19:55

〔記者蔡宗勳／布袋報導〕台灣最美的風景果真是人情味，林姓騎士今天中午騎機車經台17線嘉義縣布袋鎮新岑段時，和左轉的休旅車發生擦撞，林某重摔倒地不起，躺在路口，相當危險。

這個時候一位不詳姓名汽車駕駛見狀立即將車子停在外車道，並打開警示燈號，防止行經的汽機車不慎輾過躺在路口的林姓騎士，直到警車到場接手戒護才離去，全程約15分鐘，默默行善實在是足感心。

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  • 機車騎士倒地不起，路過駕駛（右黑色轎車）停車警戒，肇事駕駛（站立者）查看之後打電話報案。（記者蔡宗勳翻攝）

    機車騎士倒地不起，路過駕駛（右黑色轎車）停車警戒，肇事駕駛（站立者）查看之後打電話報案。（記者蔡宗勳翻攝）

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